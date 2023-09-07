Gözler DGS tercih sonuçlarında! 2023 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 5 Eylül'de tamamlanan tercih işlemlerinin ardından DGS tercih sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak. İşte 2023 DGS tercih tarihine ilişkin merak edilen detaylar...
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29 Ağustos'ta başlayan DGS tercih işlemleri 5 Eylül'de sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler DGS tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Tercih listelerinde yer alan okullardan birine yerleşen adaylar 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayacak. Adaylar DGS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler. İşte 2023 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
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2023 DGS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!
ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS tercih başvuruları alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde ilan edilmişti.
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2022 yılı bilgileri göz önüne alındığında bu sene de DGS tercih sonuçlarının başvurular bittikten sonra 7 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgilere göre sonuçların 11 Eylül'e kadar açılması ön görülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.