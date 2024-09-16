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        Haberler Bilgi Yaşam DGS TERCİH NE ZAMAN? ÖSYM 2024 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı DGS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır?

        DGS tercihleri ne zaman? ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı, dikey geçiş tercihleri ne zaman başlıyor?

        DGS tercih takvimi 2024 yılı için araştırılmaya başlandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 10 Eylül'de açıklandı. Aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, tercihlerin başlayacağı tarih için ÖSYM son dakika duyurularına kilitlendi. Tercih işlemlerine ilişkin detaylar DGS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 12:02 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:02
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        • 1

          DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, Dikey Geçiş Sınavı’na katıldı. Sonuçların erişime açılmasının ardından ise gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı, dikey geçiş tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          DGS sonuçlarının açıklanmasının gözler tercih takvimine çevrildi.

          Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.

          Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

          Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

        • 4

          DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

        • 5

          30 TERCİH HAKKI VAR

          Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

        • 6

          2024 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

          2024 DGS taban puanları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Adaylar tercih işlemlerini 2023 DGS taban puanlarına göre yapacak.

          DGS tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2024 DGS taban puanları ve kontenjanlar açıklanmış olacak.

          DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7
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