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        Haberler Gündem DGS tercih kılavuzu bekleniyor: ÖSYM 2023 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

        DGS tercih kılavuzu bekleniyor! 2023 DGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor?

        DGS tercih tarihleri için nefesler tutulmuş durumda. 11 Ağustos tarihinde açıklanan sonuçların ardından DGS tercih kılavuzu beklenmeye başladı. Bilindiği üzere Tercihlerin nasıl yapılacağına dair detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan DGS tercih kılavuzu ile paylaşılacak. Bu kapsamda gözler "DGS tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak? ÖSYM 2023 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 10:35 Güncelleme: 27.08.2023 - 10:35
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        • 1

          Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 11 Ağustos itibarıyla erişime açılan sonuçların ardından DGS tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak son dakika "DGS tercihleri başladı'" duyurusuna çevrildi. Peki, DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2023 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Geçtiğimiz sene DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanırken, tercihler 24 Ağustos tarihinde başlamıştı. DGS tercihlerinin bu yıl ağustos ayının son günlerinde başlaması bekleniyor.

        • 3

          TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

          DGS adayları, belirtilen tarihler arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından tercihlerini gerçekleştirebilecek.

        • 4

          Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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