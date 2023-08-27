Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 11 Ağustos itibarıyla erişime açılan sonuçların ardından DGS tercih süreci için heyecanlı bekleyiş başladı. Adayların gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak son dakika "DGS tercihleri başladı'" duyurusuna çevrildi. Peki, DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? ÖSYM 2023 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar...