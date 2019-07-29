DGS tercih kılavuzu 2019 yayınlandı mı? Yüzbinlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Ön lisan eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sonuçlarının ardından tercih işlemleri için gün sayıyor. Peki, ÖSYM'den tercih kılavuzu ile ilgili açıklama geldi mi?

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2019

DGS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllardaki DGS sınavlarını göz önünde bulundurursak tercih sürecinin ağustos ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerini adaylar, tercihlerini TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

DGS tercih tarihleri ise henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.