DGS taban puanları 2024: DGS taban puanı, kontenjan ve başarı sıralaması için gözler ÖSYM'de
İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine çevirmek isteyen adaylar DGS taban puanları araştırması yapıyor. 30 Haziran'da sayısal ve sözel olarak düzenlenen DGS oturumlarına katıldı. DGS oturumlarının tamamlanmasının üzerinden DGS taban puanı, kontenjan ve başarı sıralaması ÖSYM kılavuzuna göre belli olacak. Peki DGS taban puanları açıklandı mı? İşte, 2024 DGS taban puanı, kontenjan ve başarı sıralaması hakkında detaylar
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DGS taban puanları sorgulaması sürüyor. DGS kontenjanlarının duyurulması ile öğrencilerin Dikey geçiş yapabilecekleri üniversite ve fakülteler belirlenecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık önlisans mezunu öğrencilerin gözü DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanlarına çevrilecek. Peki DGS taban puanı ne zaman açıklanacak?
DGS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?
DGS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.
2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.
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ÖSYM DGS KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.
DGS TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
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