DGS taban puanları sorgulaması sürüyor. DGS kontenjanlarının duyurulması ile öğrencilerin Dikey geçiş yapabilecekleri üniversite ve fakülteler belirlenecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2 yıllık önlisans mezunu öğrencilerin gözü DGS taban puanları, başarı sıralamsı ve üniversite kontenjanlarına çevrilecek. Peki DGS taban puanı ne zaman açıklanacak?

DGS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

DGS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.