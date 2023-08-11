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        Haberler Gündem DGS TABAN PUANLARI 2023! ÖSYM kılavuzu ile DGS kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı? DGS Üniversite (en düşük) taban puanları belli oldu mu?

        DGS taban puanları: 2023 DGS kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı?

        2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı ve gözler artık taban puanlarına çevrildi. Türkiye'nin dört bir yanında söz konusu sınavda ter döken binlerce öğrenci; DGS kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 19:30
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        • 1

          Yurt genelinde binlerce öğrencinin 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak adına katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. Söz konusu açıklamanın ardından DGS kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanlarına ilişkin araştırmalar iyice arttı. İşte, konuyla ilgili bilinmesi gerekenler...

        • 2

          DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

          16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

          Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

          DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

          DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

          Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

          DGS TABAN PUANLARI

        • 4

          DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

          Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

        • 5

          DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

          Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

          Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

        • 6

          DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

          2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

          Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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