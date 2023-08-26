DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.