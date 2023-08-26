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        Haberler Gündem DGS taban puanları 2023: ÖSYM DGS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlar belli oldu mu?

        DGS taban puanları 2023: DGS başarı sıralaması ve kontenjan listesi açıklandı mı?

        DGS taban puanları gündemdeki yerini koruyor. 2 senelik ön lisans programlarından mezun olanlar 4 senelik lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döktü. Tercih süreci için geri sayım devam ederken adaylar DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini araştırmaya başladı. İşte, 2023 DGS taban puanları ile ilgili güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 10:00 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:00
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        • 1

          16 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlar 11 Ağustos Cuma günü itibarıyla açıklandı. Bu bağlamda gözler DGS taban puanlarına çevrildi. İşte, 2023 DGS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarına dair ayrıntılar...

        • 2

          DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

          DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2023 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor.

          Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayacak. Aşağıdaki bağlantıdan sizde üniversite ve bölümlerin taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

          DGS TABAN PUANLARI

        • 3

          DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

          Geçtiğimiz yıl DGS tercih işlemleri 24 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftasına kadar başlaması bekleniyor.

        • 4

          DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

          Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

        • 5

          Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans 20 programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

        • 6

          DGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NEYE GÖRE YAPILACAK?

          2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde DGS puanları büyük öneme sahip olacak. 2023 DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirmeler bilgisayarla yapılacaktır.

          Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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