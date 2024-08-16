DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024: ÖSYM DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS sonuçları için heyecan dorukta. 30 Haziran'da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda ter döken adaylar, sınavın sonuç tarihi için gelecek açıklamalara kilitlendi. 2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM takviminde bir bilgi yer almazken ÖSYM sonuç ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte DGS sonuç sorgulama ekranı…
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İki yıllık bölümleri dört yıllık bölümlere tamamlayabilmek için yapılan Dikey Geçiş Sınavı, bu yıl 30 Haziran’da düzenlendi. Sınavın ardından gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Ancak takvimde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi verilmedi. Sınava katılan binlerce aday dört gözle 2024 DGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. DGS sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret ediliyor. Peki, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?
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DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS sonuçlarına çevrildi.
Sonuçların 14 Ağustos tarihinde açıklanacağı yönünde beklentiler vardı. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN AÇIKLANIR MI?
2024 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM takviminde sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgi bulunmuyor.
Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.
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DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
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