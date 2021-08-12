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DGS sonuçları ÖSYM tarafından AÇIKLANDI! İşte ÖSYM 2021 DGS sonuç sorgulama ve DGS cevap kağıtları ekranı

DGS sonuçları ekranı araştırılıyor. 11 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları 11 Ağustos Çarşamba günü açıklandı. DGS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte ÖSYM DGS sonuç sorgulama ve DGS cevap kağıtları ekranı...

12.08.2021 - 18:37 | Güncelleme: ABONE OL
DGS sonuçları ÖSYM tarafından AÇIKLANDI! İşte ÖSYM 2021 DGS sonuç sorgulama ve DGS cevap kağıtları ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan, meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021'de gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar tarafından merak edilen sınav sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı!

ÖSYM DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanan 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2021-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı, DGS sonuçları erişime açıldı.

DGS adayları, sınav sonuçlarını 11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabiliyor.

2021 DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

2021 DGS ADAY CEVAPLARI VE CEVAP ANAHTARLARI ERİŞİME AÇILDI

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.25'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

2021 DGS ADAY CEVAP KAĞITLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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