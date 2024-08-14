30 Haziran günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen DGS sayesinde, iki yıllık ön lisans eğitimi, dört yıllık lisansa tamamlanabiliyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilir? İşte, detaylar...