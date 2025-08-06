DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuç açıklanma tarihi
İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık fakülte eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı'na 20 Temmuz'da katılım gösterdi. Sınavdan hemen sonra gözler DGS sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS sonucunun açıklanacağı tarih belli oldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu . 20 Temmuz'da Dikey Geçiş Sınavı sonrası adaylar ÖSYM sonuç ekranına odaklandı. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, resmi takviminde sonuç açıklama tarihini duyurdu. Adaylar sonuçlarını 14 Ağustos'ta öğrenecek.
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DGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2025-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
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