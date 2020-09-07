DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adayların gündeminde. 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık fakültelere tamamlama şansı olan adayları heyecanla DGS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte ÖSYM takvimine göre 2020 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020

DGS sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2019-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

2020-DGS sonuçları sadece 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

YÖK: DGS'DE ŞARTLI KAYIT YAPILABİLECEK

YÖK, 2020 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2020 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmesi kararını aldı.