DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve ayın kaçında? 2024 DGS sonuçları açıklanma tarihi

DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları Ağustos ayının ilk haftası ÖSYM tarafından açıklanacak.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.