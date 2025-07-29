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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklanma tarihi

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklanma tarihi

        ÖSYM'nin sınav takviminde sonuç takvimine göre DGS sonuçları belli oldu. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 12:40 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:40
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        • 1

          DGS sonuçları ve tercih tarihleri sınava katılım gösteren adayların gündeminde yer alıyor. Sayısal ve sözel bölümden oluşan testlerin uygulandığı sınav puanları yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. İşte DGS sonuçlarının açıklanma tarihi

        • 2

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınavın sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak ve sadece 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        • 3

          2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS tercih süreci başlayacak. Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18 Eylül 2024- 24 Eylül 2024 tarihinde alındı. DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor.

          Geçtiğimiz senenin bilgileri göz önünde bulundurulursa, bu sene de DGS tercihlerinin eylül ayının ortasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

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