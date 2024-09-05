DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DGS sonuçları için ÖSYM tarih verdi
Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da gerçekleşti. Yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin AİS ekranından Dikey Geçiş Sınavı sonuçlandırılacak. Sonraki süreçte ise 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşecek öğrenciler, DGS taban puanları ve kontenjanları ile tercihlerini yapacaklar. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında,hangi tarihte?
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DGS sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri tüm hızıyla devam ederken ÖSYM'den sonuç tarihi açıklaması geldi. Sonuçlar yapılan değerlendirmelerin ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Peki 2024 DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM takvimi ile DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?
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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. ÖSYM sınav takvimini güncelledi. DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
Takvime göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
2024 DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
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