DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli mi?
ÖSYM tarafından DGS sonuçları açıklanacak. 30 Haziran'da iki yıllık eğitimlerini dört yıllık üniversite eğitimine tamamlamaya çalışan vatandaşlar DGS sınavına katılım gösterdi. DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgulanabilecek. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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Haziran ayında gerçekleşen DGS sınav sonuçları bekleniyor. 30 Haziran Pazar günü gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak adına sınava giren adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, bugün mü ne zaman açıklanır?
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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları açıklanma tarihi belli değil. ÖSYM’den açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
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DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayınsınav sonuç bilgisinde;
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