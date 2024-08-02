Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu?

        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

        ÖSYM tarafından DGS sonuçları açıklanacak. 30 Haziran'da iki yıllık eğitimlerini dört yıllık üniversite eğitimine tamamlamaya çalışan vatandaşlar DGS sınavına katılım gösterdi. DGS sonuçları ÖSYM AİS ekranında sorgulanabilecek. Peki, 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 14:38 Güncelleme: 02.08.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Haziran ayında gerçekleşen DGS sınav sonuçları bekleniyor. 30 Haziran Pazar günü gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından gözler, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak adına sınava giren adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki DGS sonuçları açıklandı mı, bugün mü ne zaman açıklanır?

        • 2

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS sonuçları açıklanma tarihi belli değil. ÖSYM’den açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

        • 3

          DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayınsınav sonuç bilgisinde;

          • a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
          • b) Ön lisans başarı puanı
          • c) 2024-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Komşuda öldüren virüs alarmı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Habertürk Anasayfa