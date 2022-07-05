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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuç tarihi

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç tarihi

DGS sonuçları için geri sayım başlamış durumda. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört senelik lisans eğitimine tamamlamak için sınava giren binlerce aday "DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. İşte DGS sınavı sonuç tarihi...

05.07.2022 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 3 Temmuz Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilen DGS sınavının ardından DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih gündeme geldi. Sınava katılım sağlayan adayların gözü "DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte ÖSYM ile DGS sonuç tarihi...

  • DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

  • DGS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

    DGS sınav soru ve cevaplarının sınav bittikten sonra ÖSYM tarafından açıklandı. 2022 Dikey Geçiş Sınavı Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından erişime açıldı. 

    ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

    03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2022-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

    Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    ÖSYM BAŞKANLIĞI

    DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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