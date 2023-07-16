ÖSYM 2023 DGS sınav sonuç tarihini duyurdu! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuç tarihi, 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı öncesinde araştırılmaya başlandı. İki yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans programına tamamlamak isteyenler 81 il ve Lefkoşa'da 97 sınav merkezinde ter dökecek. 2023 yılında DGS katılım sağlayacak olan 464 bin 281 aday DGS sınav sonuç tarihini sorguluyor. İşte ÖSYM ile 2023 DGS sonuç tarihi...
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Dikey Geçiş Sınavı DGS 16 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının katılım sağlayacağı DGS sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 135 dakikada 100 soru çözecek. DGS sınav sonuçları ise ÖSYM'nin açıkladığı tarihte "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2023 DGS sonuç tarihi...
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2023 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.
DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇRA BİTECEK?
Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.
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DGS SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?
Sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan oluşan 100 adet soru sorulacak. Uygulanacak test çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
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DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınava sayılı günler kala adaylar aynı zamanda DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da merak ediyor. 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.
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DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.