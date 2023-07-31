DGS sonuçları için geri sayım! Gözler ÖSYM'de! 2023 DGS sınav sonucu...
ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2023 Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili artık gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavın sonuçlarına ilişkin son durumu derledik...
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için artık çok kısa bir süre kalmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında onlarca öğrencinin iştirak ettiği sınavla ilgili olarak en çok; 2023 DGS sınav sonucu erken açıklanır mı ve sonuçlar nasıl öğrenilir aramaları yapılıyor.. Konuyla ilgili olarak son durumu bir araya getirdik...
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DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
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DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
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b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.