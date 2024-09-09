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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları için geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024

        DGS sonuçları için geri sayım başladı! DGS sonuçları sorgulama ekranı 2024

        2 yıllık ön lisans eğitimini, dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen 300 bini aşkın öğrenci Dikey Geçiş Sınavı'na girdi. Sonuçlar ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek ardından tercih dönemi ile ders seçme ve saydırma gibi akademik süreçler başlayacak. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:39
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        • 1

          300 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen DGS sınavı 30 Haziran'da 81 il ve Lefkoşa'da yapıldı. Eğitimini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sonuçların, ÖSYM'nin üzerinden ilan edileceği biliniyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. ÖSYM sınav takvimini güncelledi. DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

          Takvime göre DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          2024 DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

          DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

          Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        • 5

          DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.

          DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

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