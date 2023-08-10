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        Haberler Gündem Eğitim DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2023 ÖSYM DGS sınav sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonucu sorgulama

        DGS sonuçları erken açıklanır mı? 2023 ÖSYM DGS sınav sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Türkiye'nin dört bir yanında 16 Temmuz 2023 Pazar günü ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına ilişkin nefesler tutulmuş durumda. Söz konusu sonuçlar ile ilgili en çok merak edilen; DGS sonuçları erken açıklanır mı ve sonuçlar nasıl öğrenilir gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 11:59
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        • 1

          Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için beklenen tarih geldi çattı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen binlerce öğrencinin ter döktüğü zorlu sınavın sonuçlarına ilişkin en çok; 2023 DGS sınav sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanır aramaları yapılıyor.. İşte, son durum...

        • 2

          DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.

          Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

        • 3

          DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

          a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

        • 4

          b) Ön lisans başarı puanı

          c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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