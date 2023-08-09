Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 DGS sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak?

        DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen DGS sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce aday Dikey Geçiş Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖSYM DGS sınav takvimini yayımladı. İşte DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı kritik tarih hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DGS sonuçlarına ilişkin sorgulamalar ÖSYM AİS üzerinden hız kazandı. Sonuçların açıklanmasını merakla bekleyen sınav katılımcıları ardından tercih işlemlerine başlayacak. Peki, 2023 DGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte DGS sınavı hakkında merak edilen bilgiler...

        • 2

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          DGS sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

          Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

          DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Meteoroloji'den yağmur, fırtına ve sıcak uyarısı
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        ABD'nin başkentinde Ulusal Muhafızlara çağrı
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        “13 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor”
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        Habertürk Anasayfa