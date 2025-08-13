Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem DGS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU 2025! DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih: DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 20 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Sınavın ardından, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemini meşgul etmeye başladı. DGS sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 DGS sonuç tarihi...

        Giriş: 13.08.2025 - 01:03 Güncelleme: 13.08.2025 - 01:03
          DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan DGS'de sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifresi ile ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...

          DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

          ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          DGS tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. DGS tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı.

          DGS SINAV PUANI HESAPLAMA 2025

          Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

          Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

          Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

