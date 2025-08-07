DGS sonuç tarihi: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler DGS sonuç tarihine çevrildi. 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Sınav takvimi kapsamında, DGS 2025 sonuçlarının ilan edileceği tarih netlik kazandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte DGS sonuçları hakkında güncel bilgiler...
DGS sonuç sorgulama ekranı araştırmaları başladı. 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor. İki yıllık eğitimi lisansa tamamlamak isteyen adaylar, emeklerinin karşılığını öğrenmek için sonuç tarihini sorguluyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
