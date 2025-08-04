DGS sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime sunulacak. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından süreç tercih dönemi ile devam edecek. Peki, "2025 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...