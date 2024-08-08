DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 2 yıllık önlisans eğitimini, 4 yıllık lisans eğitimi düzeyine yükseltmek isteyen ve çalışmalarını bu yönde yapan adaylar, DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 DGS sonuç tarihi...