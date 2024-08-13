DGS sonuç sorgulama ekranı 2024: DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü binlerce adayın katılımı ile gerçekleşti. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevirdi. Peki, "DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2024 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonuçları için bekleyişe geçti. ÖSYM AİS sayfası üzerinden duyurulacak DGS sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte DGS sonuç sorgulama ekranı...
- 2
2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçlarının 14 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.
- 3
DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.
-
- 4
DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.