DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

Son başvuruları 31 Mayıs'ta biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz 2022 olarak belirlendi. DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.