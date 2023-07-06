DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav tarihi belli oldu, gözler ÖSYM'de!

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İki yıllık ön lisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyenler DGS sınavlarına başvuru süreçlerini tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından DGS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak edilip araştırılmaya başladı. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS ne zaman yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

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DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS sınav yerleri DGS sınav giriş belegelerinin ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. Sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Sınav giriş belgeleri açıklandığında DGS sınav yerleri de belli olacak.

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DGS NE ZAMAN YAPILACAK? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecek. DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

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