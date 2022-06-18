ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavı DGS için geri sayım başlamış durumda. Binlerce adayın katılımıyla yapılacak olan DGS sınavı öncesi adaylar DGS sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyorlar. Peki, DGS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama hakkında merak edilenler...