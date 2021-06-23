DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı gündeme oturdu. ÖSYM internet sitesi üzerinden 21 – 31 Mayıs 2021 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar sınav giriş belgelerine ne zaman erişebileceğini merak ediyor.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2021 tarihi 11.07.2021 olarak açıklandı.

2021 DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. ÖSYM, düzenlediği sınavlarla ilgili sınav giriş belgelerini sınavdan 1 hafta ya da 10 gün öncesinde erişime açıyor. DGS sınav yerlerinin Temmuz'da açıklanması bekleniyor.