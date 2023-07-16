DGS sınav ve soru yorumlarına ilişkin analizler, her sene olduğu gibi bu sene de gündeme geldi. 16 Temmuz'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan Dikey Geçiş Sınavına 464 bin 281 adayın katılım sağlaması bekleniyor. 2 yıllık önlisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak amacıyla 135 dakikada 100 soruyu yanıtlayacak olan adaylar sınavın ardından "DGS soruları zor muydu, kolay mıydı ve nasıldı?" sorularına yanıt arayacak. İşte, 2023 DGS sınav ve soru yorumları...