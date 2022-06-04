DGS sınav takvimi belli oldu! 2022 ÖSYM DGS sınavı ne zaman, hangi gün ve sınav ne zaman açıklanacak?

DGS sınavına girmek isteyip başvuru sürecini kaçıranlar için geç başvuru tarihini 31 Mayıs'ta sona ermesiyle başvuru süreci sona ermiş oldu. Başvuru sürecini tamamlayanlar sınav günü yaklaştıkça çalışmalarını hızlandırırken, sınav tarihini araştırmaya başladı. Peki ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavı ne zaman, hangi gün? İşte DGS sınavı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

31 Mayıs'ta son başvuruları biten DGS'nin sınav tarihi 3 Temmuz olarak belirlendi.

DGS’de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçlarının 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.