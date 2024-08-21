DGS sınav sonuçları sorgulama sayfası: 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, bugün mü ilan edilecek?
''Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı'' duyurusu için bekleyiş sürüyor. 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için düzenlenen sınav, bu yıl 30 Haziran'da uygulanmıştı. Sonuçlar için ÖSYM sınav takviminde herhangi bir tarih bilgisi yer almazken adaylar, "DGS açıklandı mı, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündemde tutuyor. ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip edilirken ÖSYM sonuç sorgulama ekranı da yoğun olarak ziyaret ediliyor. Peki 2024 DGS sonuçları bugün açıklanır mı?
- 1
DGS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayının son günlerine girilirken "2024 DGS sonuçları neden açıklanmadı, ne zaman açıklanacak, bugün mü?’’ soruları gündeme yerleşti. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Bu kapsamda 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunları, ÖSYM son dakika duyularına kilitlendi. Peki ÖSYM ile DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı…
- 2
2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde uygulandı. Eylül ayına kısa süre kala gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi.
Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.
Sonuçların Eylül ayına kadar erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
- 3
2024 DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
-
- 4
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.
- 5
DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.
- 6
-
- 7