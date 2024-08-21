DGS sınav sonuçları sorgulama sayfası: 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır, bugün mü ilan edilecek?

2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde uygulandı. Eylül ayına kısa süre kala gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi.

Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir bilgi yer almıyor.

Sonuçların Eylül ayına kadar erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.