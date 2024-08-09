2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminde 2024 DGS sınav sonuç tarihi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarih duyurulduğunda haberimize eklenecektir.