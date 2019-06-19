19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Örgün eğitim alanında lisans programında devam etmek isteyen milyonlarca öğrenci DGS sınavını bekliyor. Milyonlarca genç DGS sınavı hakkında bilgi edinmek istiyor. DGS sınavı giriş yerlerini ve sınav tarihini araştırıyor. Peki herkesin aradığı DGS sınavı giriş Kılavuzu ve sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
DGS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Eğitim hayatlarına lisans programlarında devam etmek isteyen ön lisans öğrencileri DGS’yi bekliyor. DGS sınav giriş yerleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM, DGS sınav giriş belgesi için net bir tarih vermedi. Geçen sene 21Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri, 11 Temmuz'da açıklanmıştı.
Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS giriş belgesinin sınav tarihinden 10 gün önce 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor. DGS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin ÖSYM internet adresi üzerinden erişime açılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 sınavı 30 Haziran 2019 tarihinde saat 10:15'te uygulanacak. Ancak adaylar sınav salonuna en geç saat 10.00'da girmiş olmalılar.
DGS'DE KAÇ SORU SORULACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınav'da 60 sözel 60 sayısal olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Adaylara toplamda 120 dakika verilerek sınavı tamamlamaları istenecek.
DGS 2019 BAŞVURU KILAVUZU
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine
Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans
programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav
ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Meslek Yüksekokulları ile
Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili
olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını
kapsamaktadır.
1.2. Sınav, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacaktır.
1.3. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak
ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
1.4. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans
öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP)
belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
1.5. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları
göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.
1.6. 2019-DGS sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.
1.7. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış
oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan
alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak,
eğitime devam hakkı verilir.
1.8. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda
öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını
geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık
sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi
olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil
hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına
ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki
hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.
1.9. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih
edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz
önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.
1.10. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas
alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak
sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu
aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
1.11. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN
DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
1.12. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması
zorunlu olup, sınav kurallarına uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu
kurallara uymadığı tespit edilen adayların, sınav ve yerleştirme sonuçlarından doğan hakları iptal
edilecektir. Sınava girmek ve başarılı olmak, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta yer
almayan bir hakkı adaylara vermez.
DGS 2018 çıkmış sorular; DGS 2018 ÇIKMIŞ SORULAR
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!