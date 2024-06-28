DGS için heyecanlı bekleyiş başladı. 100 sorudan oluşacak DGS 135 dakika sürecek. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS tarihini ve saatini gündemine aldı. Peki, "2024 DGS ne zaman, saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?" İşte 2024 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...