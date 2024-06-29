DGS ne zaman? DGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor, soru dağılımı nasıl, kaç dakika sürecek?
ÖSYM DGS sınav tarihi, saati ve soru dağılımı ile ilgili bilgileri paylaştı. İki yıllık eğitimini dört yıllık lisans eğitime tamamlamak isteyenler yaklaşan DGS tarihini araştırıyor. Takvim doğrultusunda adaylar 14 Ağustos'ta sınav sonuçlarına erişim sağlayabilecek. Geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgesi erişime açılan DGS'de sözel ve sayısal olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Peki DGS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte, 2024 ÖSYM ile DGS saati, soru dağılımı ve oturum bilgisi
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DGS tarihi, saati ve sınav süresi merak ediliyor. ÖSYM tarafından DGS sınavıyla alakalı detayları duyurdu. DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. İşte DGS sınav tarihi, saati ve giriş belgesi hakkında detaylar
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DGS NE ZAMAN?
2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü saat 10.15'te 2 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM’DEN DGS SAAT UYARISI
ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde;
“30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DGS sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”
DGS NASIL OLACAK?
DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.
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DGS GİRİŞ YERLERİ YAYIMLANDI!
ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi:
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Dikey Geçiş Sınavı’na (2024-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini 13 Haziran 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
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