DGS NE ZAMAN?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü saat 10.15'te 2 oturum şeklinde uygulanacak. Adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM’DEN DGS SAAT UYARISI

ÖSYM tarafından sınava girecek adaylara saat uyarısı yapıldı. ÖSYM’nin açıklaması şu şekilde;

“30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DGS sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.”

DGS NASIL OLACAK?

DGS sınavı 135 dakika sürecek, sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlanıyor. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.