DGS ne zaman? sorusu adayların gündeminde. DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi. ÖSYM 2020 DGS sınavı ile ilgili detaylar haberimizde.

DGS NE ZAMAN? 2020

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ BUGÜN

ÖSYM, mazeretli olan adayların 2020 DGS geç başvurularını bugün aldı. Geç başvuru yapacak adaylar, 195 liralık geç başvuru günü sınav ücretini 3 Temmuz günü yani yatırmak zorunda.

DGS SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)

yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.