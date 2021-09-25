2021 DGS adaylarının KYK yurt başvuruları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. DGS sonucuna göre bir üniversiteye kaydını yaptıran ve üniversite için şehir dışında kalacak olan öğrenciler KYK yurtlarına nasıl başvurabileceğini araştırıyor. İşte Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan DGS KYK yurt başvurusu açıklaması

DGS KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde 1 Haziran 2020 ile 10 Eylül 2021 tarihleri arasında yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ve 1 Haziran 2020 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıt yaptıran ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunu tamamladı ve geçtiğimiz günlerde KYK yurt yerleştirme sonuçlarını öğrendi.

DGS adaylarını yakından ilgilendiren KYK yurt başvuruları için Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamada "2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 10 Eylül 2021 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları, daha sonra duyurulacak bir tarihte alınacak." denildi.

DGS KYK yurt başvuru tarihi henüz belli olmadı.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için HES kodunun bulunması gerekiyor. HES kodu bulunmayan öğrenciler, e-Devlet’te yer alan HES kodu Üretme ve Listeleme hizmetini kullanarak veya Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden HES kodu temin edebiliyor.

Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’te yer alan okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.