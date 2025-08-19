DGS kontenjanları ve tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS taban puanları açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS 2025 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz. Ancak adaylar 2024 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler.

DGS 2024 TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI

Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.