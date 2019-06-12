DGS giriş yerleri açıklandı mı? Sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Önlisans eğitimini Lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 26 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM şifreleri ile başvuruda bulunmuştu. Şimdi ise gözler sınav giriş yerlerinde. Sınav günü kötü bir sürprizle karşılaşmak istemeyen öğrenciler sınav giriş belgelerini sınavdan önce kontrol etmek istiyor.

DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS giriş belgesi açıklandı mı? Sorusunun cevabı henüz net değil. Geçtiğimiz sınavlara baktığımızda sınav giriş yerleri sınav tarihinden yaklaşık 1-2 hafta öncesinde açıklanıyor. 30 Haziran'da gerçekleşecek olan DGS sınavının giriş belgeleri 17-21 Haziran tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

DGS NE ZAMAN 2019

ÖSYM’nin sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sınav bu yıl 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Saat 10:15’te başlayacak olan sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. Kurumun birçok sınavda uyguladığı kurallar bu sınavda da geçerli olacak. Yani saat 10:00’dan önce sınav binalarında olunması gerekiyor.

DGS NERELERDE KULLANILIR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları DGS ile olur. Bu sınav ÖSYM tarafından yönetilir ve sonuçlar AİS sayfası üzerinden adayların erişimine açılır.