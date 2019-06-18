DGS giriş belgeleri için öğrenciler sıkça araştırma yapmaya devam ediyor. 30 Haziran tarihinde binlerce öğrenci Dikey Geçiş Sınavı'na girerek iki yıllık üniversiteyi dört yıllığa tamamlamak için çabalayacak.

DGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziranda yapılacak olan DGS'nin giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden erişime açılacak olan sınav giriş belgeleri elektronik ortamda sorgulanacak.

DGS 2019 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

DGS, 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. Sayısal ve sözel bölümden oluşacak DGS 10.15'te başlayacak. Adaylara 150 dakika süre verilecek.

Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak. Sınavda alınan puan sadece 2019-2020 yılındaki yerleştirmede geçerli olacak.