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        Haberler Bilgi Yaşam DGS geç başvurusu ne zaman? ÖSYM 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        DGS geç başvurusu ne zaman? 2024 DGS geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Dikey Geçiş Sınavı DGS başvuruları 20 Mayıs tarihinde sona erdi. ÖSYM DGS geç başvuru tarihini duyurdu. Başvurusunu henüz yapmayanlar DGS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. DGS başvuru ekranı ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. İşte DGS geç başvuru ekranı ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 10:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:45
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        • 1

          DGS geç başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. DGS geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir. Ön Lisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen vatandaşlar DGS geç başvurusu ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı

        • 2

          DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu. Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

          DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

        • 3

          DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

          DGS geç başvuru ücreti 885 lira olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecek

        • 4
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