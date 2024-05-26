DGS geç başvuru süreci için geri sayım başladı. İki yıllık ön lisans eğitiminden 4 yıllık lisans programına geçiş yapmak isteyenler, çalışmalarına hız verdi. DGS geç başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yapılabilecek. Peki, "2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, geç başvuru ücreti ne kadar?" İşte DGS geç başvuru ücreti...