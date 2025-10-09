DGS ek tercihleri bitti mi? 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih işlemleri 7 Ekim Salı günü başladı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, son başvuru tarihine kadar ek tercih işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Henüz başvuru yapmayan adaylar, DGS ek tercihlerin sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, "DGS ek tercihleri bitti mi? 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte DGS ek tercihlerinin sona ereceği tarih...
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu ek tercih işlemleri ile sürüyor. DGS ek yerleştirmelerinde, başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar esas alınacak. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, DGS ek tercih işlemlerinin sona ereceği tarihi gündemine aldı. Peki, "DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? 2025 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
2025 DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 130,00 TL’dir.
Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.
Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
2025 DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025 DGS’ye girmiş ve 2025 DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
