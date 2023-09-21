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        Haberler Gündem DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM 2023 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS boş kontenjan ve taban puanları

        2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        DGS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Tercih sonuçları kapsamında herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen lisans adayları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihlerini gündemine aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenjan listesi ve taban puanları netlik kazanmış olacak. İşte 2023 DGS ek tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:21
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        • 1

          DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, ek tercihlerin yapılacağı tarihe çevrildi. DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar adaylar kayıt işlemlerini 20 Eylül'e kadar yapabilecek. DGS ek tercih kılavuzu ile boş kontenlar ve taban puanları listesi belli olacak. Peki, "2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

          Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

        • 4

          DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

          DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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