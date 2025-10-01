DGS ek tercih tarihleri: DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihlerinde geri sayım sürüyor. Tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler DGS ek tercih tarihlerine çevrildi. DGS ek tercihleri, belirtilen tarih aralığında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, "DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?" İşte 2025 DGS ek tercih takvimi...
DGS ek tercih tarihleri, kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı. DGS ek tercih takvimi, taban puanları, boş kontenjan listesi ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte detaylar...
DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
DGS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih yerleştirme kılavuzu ile taban puanları ve boş kontenjan listesi belli olacak.
DGS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?
2025-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025-DGS’ye girmiş ve 2025-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans
mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.