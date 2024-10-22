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        Haberler Bilgi Gündem DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor 2024? DGS ek tercih nasıl yapılır, ÖSYM tercih yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

        2024 DGS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak? DGS ek tercihi nasıl yapılır?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih takvimi ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile netlik kazanacak. Tercih sonuçlarına herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini gündemine aldı. DGS ek tercihleri, belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?" İşte 2024 DGS ek tercih takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 00:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 21:09
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        • 1

          DGS maratonu ek tercih süreci ile devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek tercih kılavuzu ile DGS ek tercih tarihleri, taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamaları netlik kazanacak. Peki, 2024 DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2024 DGS ek tercih sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

          DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağına dair ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. DGS tercih tarihlerinin belli olmasının ardından haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

        • 3

          DGS 2024 ÖSYM PUAN TABLOSU

          DGS 2024 taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasıyla belli oldu. ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı puan tablosunu da paylaştı.

          DGS 2024 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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